На корабле "Союз", пристыкованном к МКС, повреждена внешняя обшивка - Роскосмос

На корабле "Союз МС-22" (пилотируемый транспортный), пристыкованном к МКС, 15 декабря произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"На данный момент все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности. После анализа ситуации будет принято решение по дальнейшим действиям как специалистов на Земле, так и членов экипажа российского сегмента МКС", - добавили в корпорации.

По данным Роскосмоса, экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения.

"Визуальный осмотр подтвердил утечку", - сказали в Роскосмосе. После этого было принято решение отменить запланированный ранее выход в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.

"Для установления причин произошедшего космонавтка Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе, установленном на многофункциональном лабораторном модуле, провела фотографирование и видеосъемку внешней поверхности корабля. Данные переданы на Землю, специалисты приступили к изучению изображений", - рассказали в корпорации.