Мэрия Перми отозвала инициативу об освобождении сотрудников предприятий ОПК от платы за парковку
Мэрия Перми отозвала инициативу об освобождении сотрудников предприятий ОПК от платы за парковку, сообщает "Ъ-Прикамье".
Проект решения об освобождении сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса от платы за парковку не будет рассматриваться на декабрьском заседании Пермской думы.
"Документ был отозван для дополнительной проработки", - поясняют в администрации.
Ранее администрация Перми планировала вынести проект на декабрьское заседание думы. По мнению городских властей, это позволило бы создать для сотрудников предприятий ОПК более комфортные условия работы.