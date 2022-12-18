18 Декабря 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: newstracker.ru

Мэрия Перми отозвала инициативу об освобождении сотрудников предприятий ОПК от платы за парковку

Мэрия Перми отозвала инициативу об освобождении сотрудников предприятий ОПК от платы за парковку, сообщает "Ъ-Прикамье".

Проект решения об освобождении сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса от платы за парковку не будет рассматриваться на декабрьском заседании Пермской думы.

"Документ был отозван для дополнительной проработки", - поясняют в администрации.

Ранее администрация Перми планировала вынести проект на декабрьское заседание думы. По мнению городских властей, это позволило бы создать для сотрудников предприятий ОПК более комфортные условия работы.

Теги: парковка, предприятия ОПК, плата за парковку



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