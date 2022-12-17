Замглавы Херсонской области Губарева переходит на работу в другой регион

Заместитель председателя правительства Херсонской области Екатерина Губарева переходит на работу в другой регион РФ. б этом сообщается в Telegram-канале администрации области.

"Работа Е. Ю. Губаревой в составе правительства Херсонской области завершена. Ее полномочия временно переданы другим членам правительства", - говорится в сообщении.

В середине ноября бывший "народный губернатор" ДНР Павел Губарев сообщил в соцсетях, что его жена пропала – в последний раз ее видели 15 ноября вечером в районе администрации области в Геническе.

СМИ сообщали, что Губареву задержали, с ней ведут следственные действия. Якобы она была задержана по делу об экономическом преступлении. При этом никто из силовиков не комментировал происходящее. Спустя два дня Губарев сообщил, что его жена находится на свободе, по договоренности со следствием он не может разглашать суть дела.