18 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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Общество В России
Фото: телеграм-канал Екатерины Губаревой

Замглавы Херсонской области Губарева находится на свободе

Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева находится на свободе, заявил ее супруг Павел Губарев.

По его словам, по договоренности со следствием он не может разглашать суть дела.

"Однако если мной будет замечена системная активность по дискредитации моей честной фамилии, оставляю за собой право рассказать все как есть. Без страха перед вышитыми золотом погонами", - написал Губарев в телеграмм-канале.

Ранее бывший "народный губернатор" Донбасса сообщил в соцсетях, что его жена пропала – в последний раз ее видели 15 ноября вечером в районе администрации области в Геническе.

СМИ сообщали, что Губареву задержали, с ней ведут следственные действия. Якобы она была задержана по делу об экономическом преступлении. При этом никто из силовиков не комментировал происходящее.

Теги: екатерина губарева, павел губарев, херсонская область



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Развитие сюжета:

Ранее 18.11.2022 11:11 Мск Губарева покинула Херсонскую область после референдума, - администрация региона

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Ранее 16.11.2022 13:14 Мск Супруг замглавы Херсонской области Екатерины Губаревой заявил о пропаже жены


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