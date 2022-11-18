Губарева покинула Херсонскую область после референдума, - администрация региона

Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева покинула регион после референдума, заявили ТАСС в областной администрации.

Там отметили, что де-факто она давно не принимает участия в работе правительства региона, а заместителем губернатора оставалась лишь формально. Ее функции и министерства перераспределены между другими замами.

"В эвакуации она также не принимала участия, министерства и правительство работали без ее участия", - сказал собеседник агентства.

Однако, стоит отметить, что комментарии Губаревой в статусе заместителя главы администрации Херсонской области появлялись в СМИ и после референдума. В частности, она делилась подробностями передислокации российских войск после их ухода из Херсона.

Напомним, два дня назад супруг Губаревой, бывший "народный губернатор" ДНР Павел Губарев сообщил в соцсетях, что его жена пропала – в последний раз ее видели 15 ноября вечером в районе администрации области в Геническе.

СМИ сообщали, что Губареву задержали, с ней ведут следственные действия. Якобы она была задержана по делу об экономическом преступлении. При этом никто из силовиков не комментировал происходящее. Сегодня Губарев сообщил, что его жена находится на свободе, по договоренности со следствием он не может разглашать суть дела.