МВД по Херсонской области не комментирует информацию о задержании Губаревой

МВД по Херсонской области официально не подтверждает и не опровергает задержание замглавы региона Екатерины Губаревой.

."Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал РИА Новости представитель областного МВД.

СМИ сообщили, что Губареву задержали по делу об экономическом преступлении. Сейчас ее статус по этому делу неизвестен.

Ранее супруг чиновницы, бывший "народный губернатор ДНР" Павел Губарев сообщил в соцсетях, что его жена пропала – в последний раз ее видели 15 ноября вечером в районе администрации области в Геническе.