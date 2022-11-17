17 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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Общество
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Губарева сегодня будет на свободе, – супруг замглавы Херсонской области

Замглавы Херсонской области Екатерина Губаева сегодня будет на свободе. Об этом заявил ее супруг. "Вчера вечером моя жена Екатерина Губарева позвонила мне и сообщила, что сегодня будет на свободе. Ждем", - написал в своем Telegram-канале муж чиновницы, бывший "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев.

Накануне выяснять, где находится заместитель губернатора, начали с подачи Губаерва: он написал, что жена с вечера не выходила на связь, в последний раз ее видели у администрации области в Геническе, а врио губернатора Херсонской области не берет трубку.

Позже ряд СМИ сообщил со ссылкой на источники, что Губареву задержали, с ней ведут следственные действия. Якобы, она была задержана по делу об экономическом преступлении. При этом никто из силовиков не комментировал происходящее.

Теги: екатерина губарева, херсонская область, чиновница



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