16 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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RT: Замглавы Херсонской области Губареву задержали по делу об экономическом преступлении

Заместителя губернатора Херсонской области по социальной политике и цифровизации Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении, передает RT со ссылкой на неназванный источник. Сейчас ее статус по этому делу неизвестен. Других подробностей не приводится. В администрации области и правоохранительных органах ситуацию пока не комментировали.

Ранее супруг чиновницы – бывший "народный губернатор ДНР" Павел Губарев сообщил в соцсетях, что его жена пропала – в последний раз ее видели накануне вечером в районе администрации области в Геническе. Губарев сообщил, что не может дозвониться до непосредственного начальника жены – врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.  

Теги: екатерина губарева, задержание, херсонская область



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Развитие сюжета:

Ранее 16.11.2022 16:12 Мск МВД по Херсонской области не комментирует информацию о задержании Губаревой

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Ранее 16.11.2022 13:14 Мск Супруг замглавы Херсонской области Екатерины Губаревой заявил о пропаже жены


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