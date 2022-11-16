RT: Замглавы Херсонской области Губареву задержали по делу об экономическом преступлении

Заместителя губернатора Херсонской области по социальной политике и цифровизации Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении, передает RT со ссылкой на неназванный источник. Сейчас ее статус по этому делу неизвестен. Других подробностей не приводится. В администрации области и правоохранительных органах ситуацию пока не комментировали.

Ранее супруг чиновницы – бывший "народный губернатор ДНР" Павел Губарев сообщил в соцсетях, что его жена пропала – в последний раз ее видели накануне вечером в районе администрации области в Геническе. Губарев сообщил, что не может дозвониться до непосредственного начальника жены – врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.