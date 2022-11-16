Супруг замглавы Херсонской области Екатерины Губаревой заявил о пропаже жены

Бывший "народный губернатор" ДНР Павел Губарев сообщил об исчезновении его жены Екатерины, которая работает заместителем главы Херсонской области.

"Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где её видели – здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться Сальдо (врио губернатора Херсонской области – прим. ред.), чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны", - написал Губарев в своем Telegram-канале.

В канале самой Екатерины нет публикаций с 14 ноября.

В конце октября этого года украинские СМИ сообщили о ДТП, в которое, якобы, попала Екатерина Губарева. Сообщалось о ее госпитализации. Позднее чиновница опровергла эту информацию.

9 ноября в ДТП погиб другой заместитель губернатора Херсонской области – Кирилл Стремоусов. Некоторые обстоятельства этой аварии до сих пор не известны.