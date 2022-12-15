15 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

В Екатеринбурге перенесли суд над американкой, обвиняемой в поджоге

В Екатеринбурге на две недели перенесли суд над американкой Еленой Сергеевой (Тейлор), обвиняемой в поджоге автомобиля.

Напомним, женщина имеет двойное гражданство и проживала в штате Орегон (США). В мае ее задержали в столице Урала по подозрению в поджоге автомобиля Lexus NX 200, принадлежащего ее бывшему партнеру по бизнесу. В дальнейшем Орджоникидзевский районный суд отправил Тейлор под домашний арест, который она отбывает в Верхней Салде.

Сегодня, 15 декабря, должно было состояться очередное заседание по делу. Однако, как сообщается в электронной картотеке суда, его пришлось отложить из-за недоставления фигурантки. Оказалось, что женщина находится на больничном.

В итоге процесс перенесли на 28 декабря. Ранее сообщалось, что гражданке Соединенных Штатов грозит до пяти лет колонии – за умышленное уничтожение чужого имущества.

Теги: суд, поджог, перенос, Екатеринбург



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