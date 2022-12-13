13 Декабря 2022
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Экономика СЗФО В России
Фото: Накануне.RU

Завод "Автотор" в Калининграде вместо Hyundai, Kia и BMW будет собирать BAIC и DongFeng

Завод "Автотор" в Калининграде, в прошлом собиравший Hyundai, Kia и BMW, теперь будет производить китайские машины трех брендов. Соглашения с компаниями из КНР уже заключены, сообщил сегодня губернатор региона Антон Алиханов. СМИ утверждают, что речь идет о брендах BAIC и DongFeng.

DongFeng уже поставляет в Россию машинокомплекты для сборки на заводе "Моторинвест" в Липецкой области.

О третьем бренде пока ничего не известно.

В конце ноября стало известно, что один из крупнейших в России заводов по сборке иностранных автомобилей официально приостановил сотрудничество с Hyundai, Kia и BMW. Пока не известно, сколько продлится этот период и не станет ли разрыв отношений с иностранными партнерами окончательным, заявил глава компании Валерий Горбунов. Сам "Автотор" готов возобновить сотрудничество в любой момент.

Упомянутые иностранные концерны свернули свою деятельность в России на фоне начала специальной военной операции в феврале 2022 года.

"Если наши старые партнеры примут решение вернуться, например, через два года, объем свободных мощностей будет меньше, но в целом мы готовы возобновить сотрудничество в любой момент: увеличить мощности для них и параллельно развивать мощности для новых партнеров, если они все вместе у нас сойдутся", - заявил Горбунов.

Теги: автотор, сборочная линия, кнр



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