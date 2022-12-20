20 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Андрей Замахин www.itogi.ru

В Госдуме призвали продать КНР автозаводы ушедших из России компаний

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) призвал продать часть предприятий ушедших из России автопроизводителей китайским брендам, а на другой части организовать производство российских автомобилей.

"Многие иностранные компании-производители автомобилей оставили свои производственные мощности в России. В связи с этим предлагается часть производств продать китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство своих автомобилей", - заявил парламентарий.

По его словам, на все транспортных средства, сделанные в РФ, необходимо предоставить систему льготного кредитования и освобождение от уплаты транспортного налога на два года при покупке новых автомобилей.

"Тем самым для россиян будет намного привлекательней приобретать машины, произведенные на территории РФ, чем переплачивать за европейские марки перекупщикам и различным спекулянтам. Это также поможет поддержать наш автопром, ведь заводы не будут простаивать и будут работать, позволяя получать налоги от производства", - отметил Чернышов. Соответствующее письмо он направил в Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг, сообщает РИА "Новости".

Напомним, завод "Автотор" в Калининграде, в прошлом собиравший Hyundai, Kia и BMW, теперь будет производить китайские машины трех брендов. Соглашения с компаниями из КНР уже заключены.

Теги: Госдума, депутаты, автомобили, автопром, Китай



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