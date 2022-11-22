22 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Калининградский завод "Автотор" официально остановил сотрудничество с Hyundai, Kia и BMW

Один из крупнейших в России заводов по сборке иностранных автомобилей – калининградский "Автотор" – официально приостановил сотрудничество с Hyundai, Kia и BMW. Пока не известно, сколько продлится этот период и не станет ли разрыв отношений с иностранными партнерами окончательным, заявил глава компании Валерий Горбунов. Сам "Автотор" готов возобновить сотрудничество в любой момент.

Иностранные концерны свернули свою деятельность в России на фоне начала специальной военной операции в феврале 2022 года.

"Если наши старые партнеры примут решение вернуться, например, через два года, объем свободных мощностей будет меньше, но в целом мы готовы возобновить сотрудничество в любой момент: увеличить мощности для них и параллельно развивать мощности для новых партнеров, если они все вместе у нас сойдутся", - заявил Горбунов в интервью РИА Новости.

Теги: автотор, автомобильный завод, сборка, калининград



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