16 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба компании Fresh Auto

СМИ: новых иномарок в России осталось на месяц продаж

К концу 2022 года на складах автодилеров России осталось около 20–30 тыс. новых автомобилей иностранных брендов.

Как заявили в Ассоциации российских автомобильных дилеров, моделей средней ценовой категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, среди них почти не осталось, в основном это дорогие китайские бренды.

Отмечается, что с учетом объемов текущих продаж нынешних запасов хватит на один месяц максимум. Параллельный импорт автомобилей покрыть спрос граждан пока не может, а внутреннее производство иностранных машин, в частности китайских брендов, увеличивается медленно. Как отмечают эксперты, дефицит новых машин в 2023 году может достичь 1 млн штук, сообщают "Известия".

Напомним, завод "Автотор" в Калининграде, в прошлом собиравший Hyundai, Kia и BMW, теперь будет производить китайские машины трех брендов. Соглашения с компаниями из КНР уже заключены.

Теги: автопром, автомобили



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