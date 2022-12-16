СМИ: новых иномарок в России осталось на месяц продаж

К концу 2022 года на складах автодилеров России осталось около 20–30 тыс. новых автомобилей иностранных брендов.

Как заявили в Ассоциации российских автомобильных дилеров, моделей средней ценовой категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, среди них почти не осталось, в основном это дорогие китайские бренды.

Отмечается, что с учетом объемов текущих продаж нынешних запасов хватит на один месяц максимум. Параллельный импорт автомобилей покрыть спрос граждан пока не может, а внутреннее производство иностранных машин, в частности китайских брендов, увеличивается медленно. Как отмечают эксперты, дефицит новых машин в 2023 году может достичь 1 млн штук, сообщают "Известия".

Напомним, завод "Автотор" в Калининграде, в прошлом собиравший Hyundai, Kia и BMW, теперь будет производить китайские машины трех брендов. Соглашения с компаниями из КНР уже заключены.