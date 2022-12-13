13 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мошенники обманули жительницу Нижнего Тагила, позвонив с номера свердловского СК

На Среднем Урале объявились мошенники, которые звонят с официального номера регионального Следственного комитета. Жертвой аферистов стала 42-летняя жительница Нижнего Тагила.
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Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, сначала потерпевшей позвонил некий мужчина с номера, который начинается на 8-800. Он представился "специалистом банка по имени Роман" и пояснил, что со счетов тагильчанки якобы идут заявки на смену финансового номера. Далее звонивший заявил, что переводит разговор на "представителя Центрального банка", который подскажет и проконсультирует, как обезопасить средства.

Затем в беседу вступила "работница банка по имени Елена", которая убедила женщину снять все деньги и отправить на "безопасный счет". Находясь на постоянной связи с мошенниками в мессенджере, та сняла с вклада накопленную сумму (более миллиона рублей), взяла четыре кредита на почти три миллиона, после чего перевела все это через банкоматы в центре города.

По словам тагильчанки, в ходе разговора с "Еленой" ей с официального номера Следственного комитета РФ по Свердловской области позвонил неизвестный, который представился как "следователь СУ СК Валерий Акрапович". Он сообщил, что у него находится заявление, что в отношении женщины пытаются совершить мошеннические действия, и настоятельно попросил никому не рассказывать о случившемся.

Лишь спустя несколько дней жертва аферистов догадалась сама позвонить на официальный номер СУ СК по Свердловской области. Там ей пояснили, что никакого сотрудника с такой фамилией у них нет, и ее обманули. Сейчас возбуждено уголовное дело. Полицейские обратились с запросом в финансовые организации для выяснения информации о движении похищенных средств.

Теги: мошенники, номер, СК, Нижний Тагил



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