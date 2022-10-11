В Нижнем Тагиле пенсионерка четыре месяца переводила деньги мошенникам

11 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле пенсионерка четыре месяца переводила деньги мошенникам

В Нижнем Тагиле 84-летняя пенсионерка несколько месяцев переводила деньги аферистам. Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, потерпевшая пояснила, что в июле этого года на ее телефон позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудником службы судебных приставов и сообщила о положенной компенсации за заказанные ранее БАДы. Пенсионерку данная информация не убедила и она положила трубку. Однако затем позвонил неизвестный и сообщил, что он является "работником Центрального банка", а тагильчанке положена выплата в 500 тысяч рублей.

Данная информация была более убедительна и пенсионерка заинтересовалась. Злоумышленник заявил, что для получения выплаты надо оплатить госпошлину в 51 тысячу рублей. В итоге пожилая женщина перевела деньги. Затем ей вновь начали поступать звонки. Аферисты представлялись "сотрудниками правоохранительных органов" и убеждали в том, что сумма выплаты увеличилась в пять раз, поэтому необходимо доплатить страховку.

Такие звонки продолжались с июля по октябрь. За это время старушка отправила на счета мошенников восемь переводов на сумму около двух миллионов рублей. Деньги она брала из личных накоплений и занимала в долг у знакомых.

Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в отдел полиции №17. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Полиция Нижнего Тагила призывает ни под какими предлогами не переводить свои средства неизвестным.

Напомним, ранее другая жительница города переводила деньги телефонным аферистам девять месяцев.

Теги: мошенники, переводы, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети