В Нижнем Тагиле пенсионерка четыре месяца переводила деньги мошенникам

В Нижнем Тагиле 84-летняя пенсионерка несколько месяцев переводила деньги аферистам. Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, потерпевшая пояснила, что в июле этого года на ее телефон позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудником службы судебных приставов и сообщила о положенной компенсации за заказанные ранее БАДы. Пенсионерку данная информация не убедила и она положила трубку. Однако затем позвонил неизвестный и сообщил, что он является "работником Центрального банка", а тагильчанке положена выплата в 500 тысяч рублей.

Данная информация была более убедительна и пенсионерка заинтересовалась. Злоумышленник заявил, что для получения выплаты надо оплатить госпошлину в 51 тысячу рублей. В итоге пожилая женщина перевела деньги. Затем ей вновь начали поступать звонки. Аферисты представлялись "сотрудниками правоохранительных органов" и убеждали в том, что сумма выплаты увеличилась в пять раз, поэтому необходимо доплатить страховку.

Такие звонки продолжались с июля по октябрь. За это время старушка отправила на счета мошенников восемь переводов на сумму около двух миллионов рублей. Деньги она брала из личных накоплений и занимала в долг у знакомых.

Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в отдел полиции №17. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Полиция Нижнего Тагила призывает ни под какими предлогами не переводить свои средства неизвестным.

Напомним, ранее другая жительница города переводила деньги телефонным аферистам девять месяцев.