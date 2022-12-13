Под контролем России находится немногим более 50% территории ДНР - Пушилин

Сейчас под контролем России находится немногим более 50% территории ДНР, заявил врио главы региона Денис Пушилин. Он добавил, что если говорить о населении, то на подконтрольной РФ части республики проживает бОльше людей, чем в части, контролируемой Киевом.

Обстановка на фронте сложная, но есть продвижение на угледарском, марьинском и других направлениях, заявил в интервью РИА Новости Пушилин.

Украина, по его словам, пытается контратаковать на краснолиманском направлении, российские войска удерживают все позиции, но не всегда удается продвинуться вперед.