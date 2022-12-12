В Тюмени прошли первые слушания по делу о краже денег в банке

В Калининском районном суде Тюмени сегодня начались первые слушания по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правления "Сибирского банка реконструкции и развития" Инессы Бранденбург, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.



Она обвиняется в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

"В судебном заседании оглашено обвинительное заключение. Подсудимая признает свою вину. Бранденбург заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В досудебном порядке добровольно возместила 1 млн рублей. По делу заявлен гражданский иск о взыскании в солидарном порядке со всех фигурантов дела материального вреда в размере 545 280 424 рубля", - говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание состоится 24 января 2023 года.

Напомним, по версии следствия, обвиняемая, специально назначенная организатором преступления на должность заместителя правления одного из коммерческих банков, в 2018 году в составе организованной преступной группы похитила из кассы банка более 561 млн рублей. Организатор преступления и обвиняемая после совершения кражи скрылись и были объявлены в международный розыск. В сентябре 2021 года обвиняемая задержана в Испании, а в июле 2022 года по запросу Генеральной прокуратуры РФ экстрадирована в Россию.



18 января 2019 года Калининский районный суд вынес приговор в отношении троих соучастников преступной группы. Они признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Суд назначил Дмитрию Мануилову, Игорю Горбоносову и Сергею Кузнецову наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в ИК общего режима.