24 Ноября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Экстрадированная в Россию тюменка Инесса Бранденбург останется в СИЗО до 13 мая 2023 года

Сегодня в Калининском районном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Инессы Бранденбург 1969 года рождения, обвиняемой в краже, совершенной организованной группой, в особо крупном размере (п. "а, б" ч.4 ст.158 УК РФ), сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В ходе предварительного слушания судом рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения подсудимой на период судебного разбирательства.

По решению суда, Бранденбург будет находиться в СИЗО до 13 мая 2023 года.

Первое судебное заседание будет назначено в ближайшее время.

Напомним, по версии следствия, обвиняемая, специально назначенная организатором преступления на должность заместителя правления одного из коммерческих банков, в 2018 году в составе организованной преступной группы похитила из кассы банка более 561 млн рублей. Организатор преступления и обвиняемая после совершения кражи скрылись и были объявлены в международный розыск. В сентябре 2021 года обвиняемая задержана в Испании, а в июле 2022 года по запросу Генеральной прокуратуры РФ экстрадирована в Россию

Теги: Инесса Бранденбург, арест, кража, банк



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