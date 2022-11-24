Экстрадированная в Россию тюменка Инесса Бранденбург останется в СИЗО до 13 мая 2023 года

Сегодня в Калининском районном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Инессы Бранденбург 1969 года рождения, обвиняемой в краже, совершенной организованной группой, в особо крупном размере (п. "а, б" ч.4 ст.158 УК РФ), сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В ходе предварительного слушания судом рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения подсудимой на период судебного разбирательства.

По решению суда, Бранденбург будет находиться в СИЗО до 13 мая 2023 года.

Первое судебное заседание будет назначено в ближайшее время.

Напомним, по версии следствия, обвиняемая, специально назначенная организатором преступления на должность заместителя правления одного из коммерческих банков, в 2018 году в составе организованной преступной группы похитила из кассы банка более 561 млн рублей. Организатор преступления и обвиняемая после совершения кражи скрылись и были объявлены в международный розыск. В сентябре 2021 года обвиняемая задержана в Испании, а в июле 2022 года по запросу Генеральной прокуратуры РФ экстрадирована в Россию

