Обвиняемая в многомиллионной краже из тюменского банка предстанет перед судом

Бывшая сотрудница банка Инесса Бранденбург, обвиняемая в похищении более 561 млн руб. предстанет перед судом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

"Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемая, специально назначенная организатором преступления на должность заместителя правления одного из коммерческих банков, в 2018 году в составе организованной преступной группы похитила из кассы банка более 561 млн рублей. Организатор преступления и обвиняемая после совершения кражи скрылись и были объявлены в международный розыск. В сентябре 2021 года обвиняемая задержана в Испании, а в июле 2022 года по запросу Генеральной прокуратуры РФ экстрадирована в Россию", - говорится в сообщении.



Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.



В отношении троих злоумышленников ранее вынесены обвинительные приговоры. Организатор преступления находится в розыске.

