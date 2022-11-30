В Курской области частично обесточены два района из-за обстрелов

В Курской области зафиксировано 11 прилетов и попадание со стороны Украины по объекту энергоснабжения.

Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы, заявил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт

Информации о пострадавших на данный момент нет.

29 ноября глава региона сообщил о десяти прилетах в курском поселке Теткино. Никто не пострадал. Были повреждены объекты энергоснабжения, часть поселка оказалась обесточена.