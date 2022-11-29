В Курской области обстрелян поселок, зафиксировано "не менее 10 прилетов"

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале привел детали обстрела поселка Теткино со стороны Украины.

"Сегодня ВСУ обстреляли поселок Теткино. Предварительно, зафиксировано не менее 10 прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть поселка обесточена", - написал Старовойт.

Ремонтные бригады выехали на место. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена, уточнил губернатор.