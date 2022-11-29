29 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

"Факультет журналистики" УрФУ возглавил Иван Некрасов

Директором департамента "Факультет журналистики" Уральского федерального университета назначен бывший шеф-редактор информагентства URA.RU Иван Некрасов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал вуза.

О принятом решении ректор УрФУ Виктор Кокшаров объявил сегодня во время встречи с кандидатами на пост декана, прошедшими конкурсный отбор. Ивану Некрасову 33 года, он окончил журфак в 2011 году (первый выпуск объединенного федерального университета). Журналист 15 лет работает в СМИ и преподает лекции студентам направлений медиакоммуникаций и печатникам.

Напомним, что на пост директора департамента "Факультет журналистики" УрФУ претендовали четыре кандидата: Иван Некрасов, Максим Кассандров, Любовь Третьякова и Елизавета Голоусова. При этом отборочная комиссия поддерживала Кассандрова.

Ранее в вузе заявляли, что в начале этой недели выйдет приказ ректора с фамилией нового руководителя департамента.

Теги: директор, журфак, УрФУ



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