Стал известен новый глава департамента "Факультет журналистики" УрФУ
Стало известно, кто займет пост директора департамента "Факультет журналистики" в Уральском федеральном университете.
Как сообщается в официальном Telegram-канале вуза, накануне все кандидаты на должность представили планы развития факультета и получили оценки за профессионализм, управленческие качества и представленные программы.
Позиции по результатам публичных защит распределились следующим образом:
- Иван Некрасов (бывший шеф-редактор информагентства URA.RU);
- Максим Кассандров (глава пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю);
- Любовь Третьякова (руководитель образовательной программы "Журналистика");
- Елизавета Голоусова (доцент кафедры зарубежной журналистики).
В итоге отборочная комиссия большинством голосов поддержала Максима Кассандрова. Как отметили в УрФУ, в начале следующей недели выйдет приказ ректора с фамилией нового руководителя департамента.