Стал известен новый глава департамента "Факультет журналистики" УрФУ

Стало известно, кто займет пост директора департамента "Факультет журналистики" в Уральском федеральном университете.

Как сообщается в официальном Telegram-канале вуза, накануне все кандидаты на должность представили планы развития факультета и получили оценки за профессионализм, управленческие качества и представленные программы.

Позиции по результатам публичных защит распределились следующим образом:

Иван Некрасов (бывший шеф-редактор информагентства URA.RU); Максим Кассандров (глава пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю); Любовь Третьякова (руководитель образовательной программы "Журналистика"); Елизавета Голоусова (доцент кафедры зарубежной журналистики).

В итоге отборочная комиссия большинством голосов поддержала Максима Кассандрова. Как отметили в УрФУ, в начале следующей недели выйдет приказ ректора с фамилией нового руководителя департамента.