На Ямале грузовик столкнулся с тепловозом

Сегодня утром в Новом Уренгое на железнодорожном переезде, расположенном по улице Северная, на железнодорожных путях необщего пользования, принадлежащих "Газпром добыча Уренгой" и находящихся в аренде у "Ямальской железнодорожной компании" произошло столкновение тепловоза и грузового автомобиля "Урал", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Локомотив следовал без состава. Автомобиль во время столкновения опрокинулся. О пострадавших не сообщается.

"С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Новоуренгойский транспортный прокурор. Прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.