Путин внес представление об отставке Кудрина в Совет Федерации

В Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты России, передает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета СФ по бюджету и финансовому рынку Анатолия Артамонова.

Ранее Артамонов заявлял, что если представление поступит, то его рассмотрят на пленарном заседании в среду, 30 ноября. В полномочия именно СовФеда входит назначение и снятие главы Счетной палаты. РФ.

Ранее появились слухи о том, что Кудрин может в ближайшее время сменить место работы и перейти в "Яндекс". При этом компания, как ожидается, будет реструктуризирована, ее активы могут разделить на те, что будут развиваться за рубежом, и на проекты внутри страны.

Сообщалось и о нескольких возможных претендентах на кресло главного аудитора. Якобы, из Госдумы туда может перейти или вице-спикер Александр Жуков, или глава комитета ГД по бюджету Алексей Макаров.