В Челябинске суд отменил приговор женщине, осужденной за попытку облить кислотой сожительницу бывшего мужа

Челябинской областной суд отменил приговор в отношении Светланы Сметаниной, осужденной к 7 годам в колонии общего режима за попытку облить кислотой сожительницу бывшего мужа. Дело направлено на новое рассмотрение.

"Отмена судебного решения была обусловлена существенным нарушением уголовно-процессуального закона, допущенным при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, у женщины на почве ревности возникла неприязнь к сожительнице бывшего мужа, и она решила облить ее кислотой. Знакомому осужденная предложила за 130 тысяч рублей выплеснуть кислоту в лицо женщины, а именно в область глаз потерпевшей. Мужчина сообщил о планах осужденной в правоохранительные органы и добровольно участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях по изобличению виновной в приготовлении преступления.

Обвиняемую приговорили к 4 годам лишения свободы, с учетом имеющейся судимости за совершение мошеннических действий, ей было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также она должна возместить потерпевшей 200 тыс. рублей в качестве морального вреда.