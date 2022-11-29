В Челябинске суд отменил приговор женщине, осужденной за попытку облить кислотой сожительницу бывшего мужа

29 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд отменил приговор женщине, осужденной за попытку облить кислотой сожительницу бывшего мужа

Челябинской областной суд отменил приговор в отношении Светланы Сметаниной, осужденной к 7 годам в колонии общего режима за попытку облить кислотой сожительницу бывшего мужа. Дело направлено на новое рассмотрение.

"Отмена судебного решения была обусловлена существенным нарушением уголовно-процессуального закона, допущенным при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, у женщины на почве ревности возникла неприязнь к сожительнице бывшего мужа, и она решила облить ее кислотой. Знакомому осужденная предложила за 130 тысяч рублей выплеснуть кислоту в лицо женщины, а именно в область глаз потерпевшей. Мужчина сообщил о планах осужденной в правоохранительные органы и добровольно участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях по изобличению виновной в приготовлении преступления.

Обвиняемую приговорили к 4 годам лишения свободы, с учетом имеющейся судимости за совершение мошеннических действий, ей было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также она должна возместить потерпевшей 200 тыс. рублей в качестве морального вреда.

Теги: приговор, кислота, суд,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети