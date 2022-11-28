Улицу Черскасская в Екатеринбурге отдали под застройку КРТ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе улицы Черкасская. Документ опубликован на официальном портале города.

Согласно постановлению, на улице снесут шесть зданий. Среди них автомастерские, автоцентр по ремонту и обслуживанию машин (Черкасская, 5) и нежилые здания (Черкасская, 3 и 5).

После этого там построят многоквартирные дома. Планируется, что они должны быть возведены в течение пяти лет со дня заключения договора с застройщиком.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге снесли аварийный двухэтажный барак, расположенный на улице Баумана, 37. Это первое здание, с которым решили разобраться в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). На месте барака построят новое жилье.