В Екатеринбурге сносят первое аварийное здание, попавшее под КРТ

Аварийный двухэтажный барак, расположенный на Баумана, 37 в Екатеринбурге, сносят. Это первое здание, с которым решили разобраться в рамках программы комплексного развития территории (КРТ).

К сносу приступили утром. На этом месте вырастет новое жилье, возведением которого займется "Страна Девелопмент".

"Здание было расселено муниципалитетом еще в 2021 году. Оно находилось в аварийном состоянии после пожара, и мы рады, что застройщик, выкупивший право на развитие территории, освободил ее так скоро. Напомню, что у аварийных домов в рамках КРТ есть приоритет по времени сноса", - отметил замначальника департамента архитектуры Григорий Сурганов.

По словам регионального директора ООО "Страна Девелопмент" Олега Белянского, компания сейчас занимается разработкой проекта планировки территории. Планируется построить 2 жилых дома общей площадью 46 тыс. кв.м., воркаут-зоны и встроенный детский сад на 100 мест.