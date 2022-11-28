28 Ноября 2022
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Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге Росгосцирк задолжал за ЖКХ около 6 млн рублей

В Екатеринбурге прокуратура проверила исполнение законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве в деятельности Росгосцирка. Обнаружилась задолженность в несколько миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что ФКП "Российская государственная цирковая компания" (Росгосцирк) накопило долги перед ООО "Марус" свыше 5,8 млн рублей за поставленные энергоресурсы. Как отметили в ведомстве, это могло привести к прекращению предоставления коммунальных услуг.

По итогам проверки директору ФКП "Российская государственная цирковая компания" было внесено представление об устранении нарушений. По данным прокуратуры, на сегодня задолженность перед поставщиком энергоресурсов погашена в полном объеме.

Напомним, недавно стало известно, что Екатеринбургский цирк в 2023 году закроют на реконструкцию. Работы продлятся два года и обойдутся более чем в 2 млрд рублей.

Теги: цирк, долги, ЖКХ, Екатеринбург



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