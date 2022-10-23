23 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский цирк закроют на два года

Екатеринбургский цирк в 2023 году закроют на реконструкцию. Об этом гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков заявил в кулуарах фестиваля "Принцесса цирка" в Саратове. Работы по реконструкции продлятся два года

По словам Белякова, которые приводит ТАСС, цирк в Екатеринбурге является одним из самых больших в России, поэтому на его реконструкцию требуется около 2,2-2,6 млрд рублей.

Екатеринбургский государственный цирк был открыт 1 февраля 1980 года, в 2022 году ему исполнилось 40 лет. По данным на сайте цирка, по своей конструкции его здание считается одним из лучших в Европе, оно приспособлено для самых сложных постановок, а интерьер отделан уральским камнем. В цирке 2 558 мест, два манежа - основной и репетиционный. Цирк носит имя народного артиста СССР, дрессировщика Валентина Филатова.

Конкурс на реконструкцию здания государственного цирка объявили год назад, в сентябре 2021 года. Стоимость заявки была указана как 2 млрд 250 млн 190 тыс. 149,94 рублей. На разработку проектной документации отводилось 330 дней.

Все затраты возьмет на себя федеральный бюджет в рамках национального проекта "Культура". Стоимость работ фиксированная и не подлежит изменениям. О том, кто будет заниматься реконструкцией уникального здания, станет известно 6 октября, после окончания рассмотрения всех заявок.

Напомним, что цирк ремонтировался в 2018 г. - на реставрацию государственного цирка потратили 97,7 млн руб. Работы начались после завершения ЧМ-2018 по футболу. Проведен капитальный ремонт кровли и конструкций купола. При этом не все горожане оценили обновленный вид здания, сравнив его с общественным туалетом. В том же году по итогам судебных разбирательств Свердловский областной суд принял решение не закрывать цирк Екатеринбурга из-за нарушений пожарной безопасности, тем самым отменив постановление Ленинского районного суда.

Теги: екатеринбургский цирк, ремонт



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