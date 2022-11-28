Под Тверью разбился вертолет, погибли два человека

Частный вертолет потерпел крушение у поселка Вязовец Тверской области.

По предварительным данным, погибли два человека. Машина принадлежит частному лицу.

По "технической причине" вертолет совершил аварийную посадку на поле. На борту находились пилот и пассажир, сообщает "Интерфакс".

Речь идет о вертолете Robinson-66, а на его борту были два брата: Александр и Дмитрий Курылёвы, сообщает Telegram-канал Mash.

25 ноября мужчины прилетели на охотохозяйство, сегодня планировали возвращаться домой.

54-летний Александр Курылёв был заслуженным мастером спорта по самолётному спорту. Он управлял вертолётом.