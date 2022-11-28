28 Ноября 2022
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Фото: youtube.com

Началось расследование обстоятельств крушения вертолета под Тверью

Началось расследование обстоятельств крушения под Тверью вертолета Robinson R66.

Вечером 27 ноября вблизи деревни Вязовец разбился вертолет Robinson R66. Его 54-летний пилот и 47-летний пассажир от травм умерли на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Ранее стало известно, что на борту вертолета были братья Александр и Дмитрий Курылёвы. 25 ноября они прилетели на охотохозяйство, а 27 ноября планировали возвращаться домой. 54-летний Александр Курылёв был заслуженным мастером спорта по самолётному спорту. Он управлял вертолётом.

Теги: Вертолет, Robinson R66, крушение, уголовное дело



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Ранее 28.11.2022 00:00 Мск Под Тверью разбился вертолет, погибли два человека


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