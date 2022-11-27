27 Ноября 2022
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

Запрет на суррогатное материнство для иностранцев примут в декабре, - Володин

Решение о запрете иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства примут в начале декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что торговля детьми недопустима.

За последние несколько лет за границу было вывезено 45 тысяч младенцев, рожденных суррогатными матерями, сообщил Володин.

"Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в 2 млрд евро, - отметил председатель Госдумы. - Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары".

Напомним, законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев готовится ко второму чтению. Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что ему оказывается сильнейшее противодействие, а дальнейшее его рассмотрение блокируется второй год. Он заявил, что в России процветает бизнес по продаже "суррогатных" детей за рубеж. Иностранцы заказывают себе их, как товар, а после рождения увозят из России. Занимаются этим около 300 компаний.

Теги: сурротное материнство, володин



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