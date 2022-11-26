В учебник истории Мединского добавят раздел о причинах СВО

Российское военно-историческое общество (РВИО) планирует добавить в школьные учебники истории под редакцией помощника президента России Владимира Мединского раздел о причинах специальной военной операции (СВО), а также создать учебное пособие о героических личностях России и подвигах участников СВО, передает ТАСС со ссылкой на научного директора РВИО Михаила Мягкова.

Пока неизвестно, как к таким "правкам" отнесется Минпросвещения, но в прошлом году министерство одобрило учебник истории под редакцией Мединского.