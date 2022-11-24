Стоимость проживания в городах РФ на новогодние праздники существенно подорожала

Средняя стоимость проживания в российских отелях на предстоящие новогодние каникулы выросла на 35% по сравнению с 2021 годом.

Как заявили участники туррынка, существеннее всего подорожали апартаменты, где цена оказалась выше на треть. На этом фоне особенно выделяются Москва, Санкт-Петербурге и Казани. Эти города жители регионов рассматривают как альтернативу для новогоднего отдыха вместо Европы, куда поездки из-за ограничительных мер заметно осложнились. При этом стоимость размещения в Сочи пока остается стабильной. Средняя стоимость проживания на курорте выросла на 2%, до 5,1 тыс. руб.

В целом Сочи — лидер туристического спроса на предстоящие новогодние каникулы. Уверенная динамика, по ее словам, также наблюдается в Кавказских Минеральных Водах, где темпы бронирования сейчас втрое превышают прошлогодние показатели.

Средняя стоимость ночи в российских средствах размещения на новогодние праздники на середину ноября составила 5,4 тыс. руб., сообщает "Коммерсант".