В Екатеринбурге подростки-вандалы украли оружие у скульптуры воина на аллее Победы

В Екатеринбурге задержаны подростки-вандалы, которые оторвали оружие у скульптуры воина на аллее Победы в Академическом. В обстоятельствах разбирается полиция.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управляющей компании "Академический", трое школьников вырвали автомат из рук представителя сухопутных войск скульптурной композиции "Солдаты России". Перед этим молодые люди попытались "отобрать" автомат Калашникова у скульптуры бойца ВДВ, но сделать этого им не удалось. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Как отметили в УК, свидетелями вандализма стали жители Академического района, но никто не остановил школьников. В результате подростки унесли полноразмерную копию автомата с собой. После того, как председатель общественной организации "Офицеры Академического" Виктор Карнаухов обратился в полицию с заявлением, хулиганов нашли: ими оказались ученики местных школ.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, личности несовершеннолетних, повредивших композицию, установили сотрудники отдела полиции №4. Сами школьники пояснили, что якобы хотели сфотографироваться с макетом автомата, а когда не смогли вернуть его на место, то испугались и унесли с собой.

"В отношении законного представителя одного из мальчиков составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, материалы в отношении детей направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия к ним мер общественного воздействия", - рассказали в полиции.

Там добавили, что часть композиции, которую забрали дети, уже возвращена представителям управляющей компании.

Скульптурную композицию в честь Вооруженных сил России открыли в Академическом пять лет назад. Как отметила пресс-секретарь УК "Академический" Анастасия Ярчук, это уже второе "покушение" на памятник: в 2017 году двое нетрезвых молодых людей украли автомат, закрепленный у бойца ВДВ. В дальнейшем они получили реальный срок за вандализм и кражу.