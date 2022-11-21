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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Осужденным хакерам из Lurk снизили сроки наказания

Свердловский областной суд рассмотрел апелляции по делу хакеров из группировки Lurk. В итоге всем были снижены сроки наказания.
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Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе облсуда, причина в том, что у всех обвиняемых истек срок давности привлечения по статьям 272 и 273 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ").

"Их убрали, и по совокупности всем снизили сроки. Кроме этого, снят арест на квартиру Константина Козловского. Это его единственное жилье, поэтому было принято такое решение", - уточнили в облсуде.

Кому и на сколько снижены сроки наказания, там пообещали рассказать позже, когда появится резолютивная часть судебного решения.

Напомним, в середине февраля Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор группе программистов, обвиняемых в краже 1,26 млрд рублей из коммерческих компаний в России. Так называемый идейный вдохновитель группировки Константин Козловский заявлял, что якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами в США.

Всего на скамье подсудимых было более 20 человек. Суд признал Козловского организатором группы Lurk, ему назначили 14 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Остальные фигуранты также получили различные сроки.

Летом этого года в Свердловском областном суде началось рассмотрение апелляций от осужденных. Сами хакеры из Lurk заявляли о своей невиновности.

Теги: хакеры, Lurk, суд, квартира, Козловский



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