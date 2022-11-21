Дело хакеров Lurk: Козловскому скостили срок, Виноградова отпустили на свободу

В Свердловском областном суде рассказали, как изменены сроки наказаний по делу хакеров из группировки Lurk. Ее лидер Константин Козловский проведет в колонии на несколько месяцев меньше.

Напомним, сегодня облсуд закончил рассмотрение всех апелляционных жалоб. Приговор Кировского районного суда Екатеринбурга, который вынесли в феврале, был изменен. Фигуранты освобождены от наказания по статьям 272 и 273 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ") – за истечением срока давности уголовного преследования.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено:

Константину Козловскому – 13 лет 4 месяца в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Напомним, изначально он получил 14 лет "строгача".

Игорю Попову – 12 лет 8 месяцев колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Геннадию Кобыльскому – 12 лет 2 месяцев колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Максиму Борисенко – 7 лет в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Николаю Виноградову – 7 лет 6 месяцев с последующим ограничением свободы на 6 месяцев. Как уточнили в суде, наложенное на Виноградова наказание считается отбытым, он освобожден из-под стражи. Дополнительное наказание в виде ограничения свободы он будет исполнять самостоятельно.

Ильдару Габдульянову – 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Артему Галяутдинову – 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Александру Гуляеву – 8 лет 6 месяцев колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Александру Еремину – 7 лет 6 месяцев колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Георгию Кобыльскому – 5 лет 2 месяца в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Константину Мельнику – 8 лет в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Валентине Рякиной – 5 лет 2 месяца в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Ивану Савенкову – 8 лет 6 месяцев в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Андрею Сапегину – 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Александру Сафонову – 8 лет 6 месяцев с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Евгению Селиванову – 7 лет 3 месяца с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Алексею Тесленко – 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Виталию Федорову – 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Георгию Чантурия – 8 лет 6 месяцев с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Также Свердловский областной суд снял арест с квартиры, принадлежащей Козловскому. В остальной части приговор был оставлен без изменений.