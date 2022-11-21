21 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В ЛНР сообщили, что под Артемовском и Соледаром ВСУ перешли в глухую оборону

Украинские военнослужащие в направлениях Артемовска и Соледара в ДНР отказались от наступления и перешли к поддержанию глухой обороны, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его данным, ВСУ ушли за линию обороны из-за каждодневных человеческих и технических потерь. Командование Украины сосредоточилось на удержании позиций, занятых ранее.

В начале ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные силы практически по всей линии соприкосновения в республике продвигаются вперед.

Ранее в экспертной среде говорилось, что Киев сосредоточил огромные силы под Херсоном и это создает некоторые возможности российским военным в Донбассе.

Теги: всу, соледар, артемовск



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