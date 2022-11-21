21 Ноября 2022
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Политика В России Крым
Фото: Накануне.RU

В Совфеде заявили об отсутствии у Киева ресурсов и сил для наступления на Крым

У Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров, - написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что страны Запада тоже не приложат реальных усилий к тому, чтобы помочь украинской стороне "в этой авантюре".

Таким образом, по словам Бондарева, дальше слов у Киева дело не пойдет.

20 ноября глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом точных сроков планируемого наступления на полуостров он не озвучил.

18 ноября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на территории Крыма ведутся фортификационные работы, "направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан". Он добавил, что "безопасность Крыма должна быть достигнута за счет мероприятий, выполняемых на территории Херсонской области".

Теги: совфед, крым, украина



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