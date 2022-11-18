В Крыму ведутся фортификационные работы – Аксенов

Предпринимаемых мер сегодня достаточно для того, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности, считает глава республики Сергей Аксенов. "При этом на территории Крыма под моим контролем фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", - заявил Аксенов на совещании с правительством региона.

Он добавил, что "безопасность Крыма должна быть достигнута за счет мероприятий, выполняемых на территории Херсонской области": "Это моя позиция и руководства государства".