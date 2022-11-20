Российского нападающего "Сент-Луиса" признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич признан первой звездой минувшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Во встрече с "Анахаймом" (6:2) Бучневич набрал четыре очка, забросив две шайбы и отдав две голевые передачи. Второй звездой игрового дня был объявлен защитник "Бостона" Чарли Макэвой. В матче с "Чикаго" он отметился четырьмя результативными передачами, а его команда победила 6:1.

Наконец, третьей звездой дня признали голкипера "Питтсбурга" Тристана Джерри. Он отразил все 32 броска в игре с "Виннипегом" и обеспечил своему клубу победу со счетом 3:0.

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