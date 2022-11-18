"Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна" признан нежелательным в России

Их деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России.

Речь идет о "Религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение") и "Благотворительном фонде "Возрождение" Владимира Мунтяна".

Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной работу в России двух иностранных неправительственных организаций.





