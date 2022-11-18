18 Ноября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Семьи уральцев, раненых при восстановлении в новых территориях, получат компенсации

Семьи уральцев, раненых или погибших при восстановлении инфраструктуры в новых российских территориях, получат компенсации. Решение о единовременных выплатах принято правительством Свердловской области.
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Речь идет о лицах, получивших ранение во время командировки с целью восстановления инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности населения в ДНР, ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей.

"Размер выплаты составит 150 тысяч рублей. Документом предусмотрена выплата членам семьи командированного в случае его гибели – 1,5 млн рублей", - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как сообщало Накануне.RU, в июне губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о единовременных денежных выплатах свердловским военнослужащим, раненым в ходе специальной военной операции, а также членам их семей. В документе были определены суммы компенсаций.

В конце сентября президент Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России четырех новых регионов, бывших ранее территорией Украины. Это Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В этих регионах прошли референдумы, на которых большая часть жителей проголосовала за вхождение в РФ.

Теги: компенсации, территории, выплаты



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