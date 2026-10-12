На Урале мужчина пришел в суд со спрятанным в ключе ножом

На Среднем Урале судебные приставы предотвратили пронос в здание суда ключа с секретом в виде ножа. Его принес один из посетителей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, мужчина пришел в здание мировых судей судебных участков №1, 3, 4 судебного района, в котором создан Алапаевский городской суд, на заседание в качестве подсудимого. На входе ему было предложено выложить все имеющиеся вещи и пройти через рамку металлоискателя.

При визуальном осмотре вещей приставы обратили внимание на ключ, который скрывал в себе нож. Мужчина все же был допущен на заседание, но уже без данного предмета.

Напомним, в сентябре судебные приставы задержали человека, пытавшегося пронести нож в здание Свердловского областного суда.