Володин: Запад должен признаться в оккупации Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь углубился в исторический экскурс и выступил с критикой Запада и руководства Украины.

В своём telegram-канале политик заявил, что правильно называть происходящее своими именами. В 2014 г. в результате кровавого переворота к власти на Украине пришли неонацисты. За насильственной сменой власти стояли Англия, Германия, Франция, Польша.

"Они делали всё, чтобы через послушное им марионеточное правительство прибрать к рукам Украину. Используя неонацистов, смогли это сделать. Что касается президента Украины, он давно не президент, легитимность утрачена. Под любыми предлогами на протяжении длительного периода уходит от проведения выборов", - полагает Володин.

Он считает, что коллективному Западу – оккупантам – не нужна независимая Украина.

"Жители Украины для них – расходный материал. Страна превратилась в большой концлагерь во главе с Зеленским и "коалицией желающих". Сегодня всем государствам, которые высказывают предложения по урегулированию конфликта на Украине, надо это понимать. Признавая факт оккупации Украины Англией, Германией, Францией", - подытожил Володин.