НАТО представит "теорию победы" над Россией

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич намерен обнародовать в Варшаве стратегию альянса, получившую название "теория победы". Как сказано в официальном анонсе Варшавского форума по безопасности, эта доктрина описывает подготовку НАТО к потенциальному масштабному военному конфликту.

В основу концепции заложено наращивание военной мощи и ВПК. Главная цель — сделать потенциальную агрессию против стран блока экономически непосильной для противника. Особый акцент в стратегии делается на 2029 год: к этому рубежу, согласно документам, армии государств-членов должны завершить масштабную трансформацию для отражения будущих угроз. Заявлено, что выступление Гринкевича будет очень важным: он впервые подробно расскажет, почему именно рубеж 2029 года имеет критическое значение для европейской безопасности и дальнейшей судьбы всего альянса.

На форуме будет обсуждаться Украина, Прибалтика и Северная Европа, включая Польшу. Все эти страны активны в риторике о "российской угрозе". Запланировано онлайн-выступление Зеленского.

Недавно агентство Bloomberg писало о разработке в НАТО засекреченного плана по конфликту с Россией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что заявления о якобы готовящемся нападении России на НАТО являются бредом и провокациями. К слову, в июне Гринквич признал, что Россия не готовится ни к какому нападению.