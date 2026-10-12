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Фото: Накануне.RU

Зеленский не в курсе энергетического перемирия, объявленного Трампом

Инициатива президента США Дональда Трампа касательно энергетического перемирия между Москвой и Киевом базируется на вероятной сделке, которая подразумевает взаимный отказ от ударов по НПЗ. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на источник в американской администрации.

Как пояснил сотрудник Белого дома, Вашингтон рассчитывает на неукоснительное исполнение этих условий со стороны Зеленского. Американская сторона рассматривает возможность распространить мораторий и на объекты энргогенерации, включая трансформаторные подстанции и распределительные сети. При этом украинские официальные лица скептически отнеслись к инициативе, так как у Украины остался лишь один НПЗ, который функционирует с перебоями. Из-за этого договоренность была охарактеризована как несбалансированная.

Накануне Трамп объявил о введении режима прекращения огня в энергетической сфере, не раскрыв подробностей. По данным журналиста Axios Барака Равида, обсуждавшего ситуацию с Зеленским, для того это заявление Трампа оказалось полной неожиданностью. Он не понимает, о чем идет речь. И Зеленский не против такого шага, но лишь при условии зеркального согласия со стороны России.

Официальные лица России пока не подтверждали договоренность об энергетическом перемирии с Украиной.

Напомним, на днях Трамп выступил с критикой в адрес Зеленского, обвинив его в попытках дестабилизировать глобальный рынок топлива и помехах урегулированию. Как сказал Трамп, Украине следует избрать нового президента.

Теги: зеленский, трамп, энергетическое перемирие


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Ранее 11.10.2026 18:35 Мск Трамп: Россия и США договорились об энергетическом перемирии

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