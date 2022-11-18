В Югорске чиновников мэрии подозревают в халатности

Следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновников администрации Югорска по статье "Халатность", сообщили в пресс-службе СКР региона.

Кто стал фигурантами уголовного дела не уточняется, однако сообщается, что дело возбуждено из-за бездействия сотрудников администрации в вопросе расселения аварийного дома.

"По версии следствия, должностными лицами администрации города Югорска длительное время не принимаются меры к расселению жильцов дома по ул. Мира города Югорска, признанного в 2019 году аварийным и подлежащим сносу. В результате бездействия, несколько семей вынуждены проживать в условиях, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям жилищного законодательства. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении СКР.